Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватись у неділю у частині регіонів – "Укренерго"

1 хв читати
Додати як джерело
Обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватись у неділю у частині регіонів – "Укренерго"

У неділю, 11 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

"- 15:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу; – 16:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 1.5 черги)", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінитись, інформує НЕК "Укренерго".

 

Автор

Редактор · Політичні новини
#обмеження #енергетика
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Пошкодження енергооб'єкта в Київській області призвело до погіршення енергозабезпечення столиці та перебоїв із водопостачанням, повідомив міський гол…

Читати
У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

Рух поїздів і роботу ескалаторів у Київському метрополітені тимчасово призупинено через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, повідомляє …

Читати
Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські удари п'ятьма керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі, внаслідок яких з…

Читати