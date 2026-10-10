Обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватись у неділю у частині регіонів – "Укренерго"

У неділю, 11 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

"- 15:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу; – 16:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 1.5 черги)", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінитись, інформує НЕК "Укренерго".