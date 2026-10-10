У ДСНС і ОВА різняться дані про кількість загиблих унаслідок російських ударів КАБами у Запоріжжі

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До 20 людей зросла кількість загиблих у Запоріжжі через авіаудар росіян, з них 3 дитини, ще 18 – постраждали, з них 3 дитини, повідомляє ДСНС.

"Надзвичайники врятували 3 людей. Психологи ДСНС надали допомогу 35 громадянам", йдеться у повідомленні у телеграм увечері в суботу.

Раніше ДСНС повідомляла про 17 загиблих, з них 3 дітей, через російські удари КАБами по Запоріжжю у суботу. Постраждали 18 людей, з них 3 дитини.

При цьому очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін пізніше повідомив у телеграм: "Кількість загиблих внаслідок ранкової російської атаки зросла до 18 людей. Серед них четверо дітей. Ще 17 людей поранені, серед них троє дітей".

Пошуково-рятувальна операція, на його словам, триває.

Джерела: https://t.me/dsns_telegram/77201

https://t.me/zoda_gov_ua/68274