Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У ДСНС і ОВА різняться дані про кількість загиблих унаслідок російських ударів КАБами у Запоріжжі

1 хв читати
Додати як джерело

(оновлена)

До 20 людей зросла кількість загиблих у Запоріжжі через авіаудар росіян, з них 3 дитини, ще 18 – постраждали, з них 3 дитини, повідомляє ДСНС.

"Надзвичайники врятували 3 людей. Психологи ДСНС надали допомогу 35 громадянам", йдеться у повідомленні у телеграм увечері в суботу.

Раніше ДСНС повідомляла про 17 загиблих, з них 3 дітей, через російські удари КАБами по Запоріжжю у суботу. Постраждали 18 людей, з них 3 дитини.

При цьому  очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін пізніше повідомив у телеграм: "Кількість загиблих внаслідок ранкової російської атаки зросла до 18 людей. Серед них четверо дітей. Ще 17 людей поранені, серед них троє дітей".

Пошуково-рятувальна операція, на його словам, триває.

Джерела: https://t.me/dsns_telegram/77201

https://t.me/zoda_gov_ua/68274

Автор

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #жертви #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Пошкодження енергооб'єкта в Київській області призвело до погіршення енергозабезпечення столиці та перебоїв із водопостачанням, повідомив міський гол…

Читати
У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

Рух поїздів і роботу ескалаторів у Київському метрополітені тимчасово призупинено через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, повідомляє …

Читати
Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на розмову президентів США і Росії, заявив, що послаблення санкцій проти Москви без тривалої домовле…

Читати