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У Святошинському районі столиці уламки БпЛА впали на відкритій території шкільного стадіону – Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі столиці уламки БпЛА впали на відкритій території шкільного стадіону у суботу ввечері.

"Екстрені служби прямують на місце", – додав він у телеграм.

#київ #уламки
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