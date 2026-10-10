У Святошинському районі столиці уламки БпЛА впали на відкритій території шкільного стадіону – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі столиці уламки БпЛА впали на відкритій території шкільного стадіону у суботу ввечері.
"Екстрені служби прямують на місце", – додав він у телеграм.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі столиці уламки БпЛА впали на відкритій території шкільного стадіону у суботу ввечері.
"Екстрені служби прямують на місце", – додав він у телеграм.
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