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Через ворожу атаку на Нікопольщині загинув 11-річний хлопчик – ОВА

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Через ворожу атаку на Нікопольщині загинув 11-річний хлопчик, повідомив у суботу очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У телеграм-каналі він також додав, що ворог скинув боєприпас з безпілотника у Покровській громаді – "поранені ще двоє дітей – 12-річний хлопчик і 10-річна дівчинка, вони перебувають у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу".

"На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Томаківська, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні і приватний будинки, автозаправка, автівка швидкої допомоги. Загинув 11-річний хлопчик. Ще п'ятеро людей постраждали. Двоє дітей у лікарні у важкому стані. 49-річна жінка та 47-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще одна постраждала 61-річна жінка лікуватиметься амбулаторно", – написав Ганжа згодом.

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Редактор · Політичні новини
#дніпропетровська #жертви
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