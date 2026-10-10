Українська делегація вже прямує додому – радник президента

Українська переговорна група вже в дорозі додому, повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"Група вже в дорозі додому", – сказав Литвин журналістам у суботу.

За його словами, другий день перемовин "не те щоб скасували, просто перший (день – ІФ-У) вийшов довшим і ще трохи з іншим присмаком".

Як повідомлялося, за інформацією Financial Times (FT), українська переговорна група, яка перебувала в Майамі, скоротила поїздку до США на тлі домовленості Вашингтона та Москви про постачання російського дизельного палива на світовий ринок.