Зеленський розповів Стере про російські атаки – "дуже підлі удари, які весь день тривають"

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере ситуацію з посиленням російських атак на Україну.

"Дякую пану прем’єр-міністру та всім норвежцям за підтримку. Зараз особливо важливий час, коли потрібні нові кроки, щоб у Росії не було враження, наче вони можуть зламати світ і продовжувати війну безкінечно. Поінформував про сьогоднішні російські атаки – дуже підлі удари, які весь день тривають. Вдячний Норвегії за готовність допомагати. Будемо й надалі координуватись, готуємо зустрічі та спільні рішення", – написав Зеленський у телеграм у суботу.