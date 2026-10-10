Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Українські переговорники скоротили поїздку до США на тлі домовленості Вашингтона та Москви про постачання російського дизпалива – ЗМІ

1 хв читати
Додати як джерело

Українська переговорна група, яка перебувала в Майамі, скоротили поїздку до США на тлі домовленості Вашингтона та Москви про постачання російського дизельного палива на світовий ринок, повідомляє Financial Times (FT) з посиланням на джерело.

Переговори української делегації з представниками адміністрації Трампа проходили в Майамі 9 жовтня і мали тривати наступного дня. За даними FT, другий день зустрічей було скасовано після того, як домовленість США та Росії застала українську сторону зненацька.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував послаблення санкцій без довгострокової домовленості щодо деескалації. Він запропонував взаємно припинити удари по енергетичній інфраструктурі Росії та України на зимовий період, зазначає FT.

При цьому за повідомленням ЗМІ, зокрема Handelsblatt, Німеччина не відмовляється від санкцій проти Росії попри дизельну угоду Трампа з Путіним.

Автор

Редактор · Політичні новини
#рф #сша #переговорники
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Пошкодження енергооб'єкта в Київській області призвело до погіршення енергозабезпечення столиці та перебоїв із водопостачанням, повідомив міський гол…

Читати
У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

Рух поїздів і роботу ескалаторів у Київському метрополітені тимчасово призупинено через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, повідомляє …

Читати
Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на розмову президентів США і Росії, заявив, що послаблення санкцій проти Москви без тривалої домовле…

Читати