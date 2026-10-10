Українські переговорники скоротили поїздку до США на тлі домовленості Вашингтона та Москви про постачання російського дизпалива – ЗМІ

Українська переговорна група, яка перебувала в Майамі, скоротили поїздку до США на тлі домовленості Вашингтона та Москви про постачання російського дизельного палива на світовий ринок, повідомляє Financial Times (FT) з посиланням на джерело.

Переговори української делегації з представниками адміністрації Трампа проходили в Майамі 9 жовтня і мали тривати наступного дня. За даними FT, другий день зустрічей було скасовано після того, як домовленість США та Росії застала українську сторону зненацька.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував послаблення санкцій без довгострокової домовленості щодо деескалації. Він запропонував взаємно припинити удари по енергетичній інфраструктурі Росії та України на зимовий період, зазначає FT.

При цьому за повідомленням ЗМІ, зокрема Handelsblatt, Німеччина не відмовляється від санкцій проти Росії попри дизельну угоду Трампа з Путіним.