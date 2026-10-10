ССО повторно уразили ЛВДС "Самара"

У ніч на 10 жовтня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" в Самарській області РФ, повідомляє офіційний канал ССО ЗСУ у телеграм.

ЛВДС "Самара" входить до системи "Транснефти" та є одним із ключових нафтотранспортних вузлів росії. На станції сходяться чотири магістральні нафтопроводи, якими надходить нафта із Західного Сибіру та Поволжя. Тут розташований резервуарний парк із 71 резервуара загальною місткістю понад 1,6 млн м³ нафти, йдеться у повідомленні.

Це вже друге ураження станції Силами спеціальних операцій від початку жовтня. Уперше ССО уразили ЛВДС "Самара" в ніч на 2 жовтня. Тоді було пошкоджено 14 резервуарів, ділянку трубопроводів і станцію автоматизованого наливу нафтопродуктів, зазначається також у повідомленні.