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Події

П'ятеро постраждалих, один із них у тяжкому стані після атаки ворога у Києві – ДСНС

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В Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки постраждали 5 людей, одна з них – у важкому стані, медики надають необхідну допомогу, інформує ДСНС України.

"Виникли 3 осередки займання дерев’яних споруд і трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 200 кв. м. Також в одному з дворів житлових багатоповерхівок пошкоджена одноповерхова споруда", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, шо було влучання в будівлю ресторану на Оболоні, 4 постраждалих, один із них у тяжкому стані.

#київ #ресторан #оболонський_район #атака_рф
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