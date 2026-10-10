П'ятеро постраждалих, один із них у тяжкому стані після атаки ворога у Києві – ДСНС

В Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки постраждали 5 людей, одна з них – у важкому стані, медики надають необхідну допомогу, інформує ДСНС України.

"Виникли 3 осередки займання дерев’яних споруд і трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 200 кв. м. Також в одному з дворів житлових багатоповерхівок пошкоджена одноповерхова споруда", – йдеться у повідомленні у телеграм.

Раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, шо було влучання в будівлю ресторану на Оболоні, 4 постраждалих, один із них у тяжкому стані.