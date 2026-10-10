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УЧХ надає допомогу постраждалим від російських авіаударів у Запоріжжі та Миколаєві

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УЧХ надає допомогу постраждалим від російських авіаударів у Запоріжжі та Миколаєві
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) працює на місцях ліквідації наслідків російських повітряних атак у Запоріжжі та Миколаєві.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області спільно з іншими екстреними службами працює на місці чергової російської атаки по місту", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Волонтери провели обхід території, допомогли евакуювати мешканців пошкодженого будинку. Команда надала домедичну допомогу 10 постраждалим та психологічну підтримку 20 людям. Волонтери також долучаються до аварійно-рятувальних робіт та допомагають деблокувати постраждалих з-під завалів.

У Миколаєві на декількох локаціях протягом ночі та зранку працювала команда загону швидкого реагування УЧХ у Миколаївській області.

Волонтери вночі здійснили обхід територій та пошкоджених багатоповерхових житлових будинків, щоб виявити постраждалих та за потреби надати їм допомогу. На одній із локацій вони допомогли евакуюватися мешканцям будинку.

Загін швидкого реагування також працював на об'єкті інфраструктури, що був пошкоджений після ранкової повітряної атаки РФ. Волонтери надали першу допомогу постраждалим. Одну людину команда транспортувала до лікарні.

Як повідомлялося, внаслідок російських ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю загинули 15 людей, серед них троє дітей, ще 16 осіб дістали поранень, зокрема двоє дітей. Повністю зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку, пошкоджено інші багатоквартирні та приватні будинки. Рятувальники ліквідували пожежу, наразі тривають роботи з розбору завалів та пошуку людей.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#допомога #тчху #атаки
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