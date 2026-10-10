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Генштаб: Уражено пункти управління, станцію РЕБ, навчальний центр сержантів та інші військові об'єкти ворога

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Вчора та у ніч на 10 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ураження низці військових об'єктів російської армії, зокрема, уражено пункти управління, станцію РЕБ, навчальний центр сержантів, повідомляє Генштаб ЗСУ у суботу.

"Так, у районі Переможного Запорізької області та Докучаєвська на Донеччині уражено пункти управління підрозділів російських окупантів. Крім того, у районі Труханового Брянської області рф уражено станцію радіоелектронної боротьби противника", – йдеться у повідомленні у телеграм.

У районі Хорлів Херсонської області українські воїни уразили навчальний центр сержантів армії країни-агресора.

Уражено також об'єкти технічного та матеріального забезпечення збройних сил РФ. У районі Суходільська на Луганщині завдано удару по ремонтно-відновлювальній базі, а у районі Чистякового Донецької області – по складу паливно-мастильних матеріалів. Ще два склади матеріально-технічних засобів, уражено в районах Родинкового Донецької області та Боровеньок Луганської області. На останньому зберігалося також інженерне обладнання.

Автор

Редактор · Політичні новини
#ворог #ураження
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