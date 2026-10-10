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Зеленський обговорив з Макроном потребу у додаткових пакетах ППО, а також виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів

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Зеленський обговорив з Макроном потребу у додаткових пакетах ППО, а також виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном потребу у додаткових пакетах ППО для України, а також виклики через послаблення санкцій проти російських нафтопродуктів.

"Саме у час сьогоднішньої балістичної атаки Росії проти Києва говорили з президентом Франції. Дякую, Емманюелю, за підтримку. Потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна, і ми з усіма партнерами працюємо заради відповідних рішень", – написав Зеленський у телеграм у суботу.

За його словами, "на жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів, важливо у відповідь посилити тиск на Росію, і спільні сміливі кроки мають бути".

"Обговорили виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів. Росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане. Координуємось предметно, готуємо зустрічі", – зазначив Зеленський.

Автор

Редактор · Політичні новини
#макрон #зеленський
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