Зеленський обговорив з Макроном потребу у додаткових пакетах ППО, а також виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном потребу у додаткових пакетах ППО для України, а також виклики через послаблення санкцій проти російських нафтопродуктів.

"Саме у час сьогоднішньої балістичної атаки Росії проти Києва говорили з президентом Франції. Дякую, Емманюелю, за підтримку. Потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна, і ми з усіма партнерами працюємо заради відповідних рішень", – написав Зеленський у телеграм у суботу.

За його словами, "на жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів, важливо у відповідь посилити тиск на Росію, і спільні сміливі кроки мають бути".

"Обговорили виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів. Росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане. Координуємось предметно, готуємо зустрічі", – зазначив Зеленський.