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Зеленський: Дозвіл з боку США для РФ продавати нафтопродукти означає дозвіл на продовження війни й терору проти України

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Зеленський: Дозвіл з боку США для РФ продавати нафтопродукти означає дозвіл на продовження війни й терору проти України
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що дозвіл з боку США для Росії продавати нафтопродукти означає дозвіл на продовження війни й терору проти України.

"Що означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти, зараз найкраще було чутно в Києві, коли після численних застосувань реактивних "шахедів" проти енергетичних об'єктів почалася ще й атака балістикою. Частину ракет вдалося збити. Це ще раз чітко демонструє, які справжні наміри у Росії. Вони розраховують на продовження війни, терор проти звичайних людей і знищення інфраструктури", – написав Зеленський у телеграм удень у суботу.

За його словами, "кожен додатковий мільярд доларів, які вони зможуть заробити на експорті, вони витратять саме на це – на пошук і завезення критичних компонентів, обладнання для виробництва зброї, на посилення "шахедів" і виробництво ракет та ще на додаткових найманців на фронт".

"Російський вибір – це війна. І вони будуть готові її припинити тільки тоді, коли відчують, що потенціал затягування війни скорочується. Вчора, на жаль, були зовсім інші сигнали для Росії – сигнали, що атакувати надалі начебто можна. І це потрібно виправляти. Потрібні сильні сигнали від Сполучених Штатів, від Європи, від інших партнерів. На підтримку України та на ОБМЕЖЕННЯ російської здатності воювати і тероризувати людей!" – підкреслив Зеленський.

Автор

Редактор · Політичні новини
#війна #позиція #зеленський
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