Двоє хлопців загинули у ДТП на Одещині, серед них неповнолітній, ще двоє підлітків постраждали

Загинули двоє хлопців, серед них неповнолітній, ще двоє підлітків постраждали у ДТП пізно ввечері 9 жовтня на автодорозі між населеними пунктами Слюсареве та Дубинове на території Савранської громади Одеської області.

Як повідомив Відділ комунікації поліції Одещини, попередньо встановлено, що 20-річний водій автомобіля Daewoo, який не мав посвідчення водія, не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини в лісосмугу де в'їхав в дерево. Окрім керманича, у салоні перебували ще троє пасажирів.

Загинули 20-річний водій та 16-річний пасажир автомобіля.

Ще двоє неповнолітніх пасажирів, хлопці віком 15 і 16 років, отримали тілесні ушкодження. Попередньо, до медичних закладів вони не зверталися.

Провадиться розслідування, буде проведено низку судових експертиз, у тому числі щодо встановлення можливого стану сп'яніння водія.