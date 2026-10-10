Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Двоє хлопців загинули у ДТП на Одещині, серед них неповнолітній, ще двоє підлітків постраждали

1 хв читати
Додати як джерело

Загинули двоє хлопців, серед них неповнолітній, ще двоє підлітків постраждали у ДТП пізно ввечері 9 жовтня на автодорозі між населеними пунктами Слюсареве та Дубинове на території Савранської громади Одеської області.

Як повідомив Відділ комунікації поліції Одещини, попередньо встановлено, що 20-річний водій автомобіля Daewoo, який не мав посвідчення водія, не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини в лісосмугу де в'їхав в дерево. Окрім керманича, у салоні перебували ще троє пасажирів.

Загинули 20-річний водій та 16-річний пасажир автомобіля.

Ще двоє неповнолітніх пасажирів, хлопці віком 15 і 16 років, отримали тілесні ушкодження. Попередньо, до медичних закладів вони не зверталися.

Провадиться розслідування, буде проведено низку судових експертиз, у тому числі щодо встановлення можливого стану сп'яніння водія. 

Автор

Редактор · Політичні новини
#дтп #жертви #одеська_область
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Пошкодження енергооб'єкта в Київській області призвело до погіршення енергозабезпечення столиці та перебоїв із водопостачанням, повідомив міський гол…

Читати
У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

Рух поїздів і роботу ескалаторів у Київському метрополітені тимчасово призупинено через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, повідомляє …

Читати
Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські удари п'ятьма керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі, внаслідок яких з…

Читати
Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на розмову президентів США і Росії, заявив, що послаблення санкцій проти Москви без тривалої домовле…

Читати