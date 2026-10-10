Помірні дощі очікуються в Україні

11 жовтня в Україні вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень у західних, північних та Вінницькій областях очікуються помірні, на заході країни місцями значні дощі; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці на півдні та сході країни місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, на півдні країни до 15°; вдень 19-24°, у західних областях 12-17°.

У Києві 11 жовтня вночі без опадів, вдень дощ. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 11 жовтня найвища температура вдень була 24,9° в 1935 р., найнижча вночі -5,8° в 1898 р.

У вівторок, 12 жовтня, в Україні помірні, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями значні дощі; у східних, південних, вдень і в більшості західних областей без опадів.

Вночі та вранці в Карпатах та на Закарпатті туман.

Вітер південно-східний, у західних та північних областях – північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11° (в західних областях 3-8° тепла), вдень 10-15°, у більшості центральних областей 18-23°, на сході та південному сході до 25°.

У Києві 12 жовтня дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 12-14°.