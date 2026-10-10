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Лубінець повідомив про повернення ще 16 українців із тимчасово окупованих територій

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Лубінець повідомив про повернення ще 16 українців із тимчасово окупованих територій
Фото: https://t.me/dmytro_lubinetzs/

Шістнадцятьох українців евакуювали з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску "Нові Яриловичі", повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, розповівши про обставини повернення та історії евакуйованих.

"Ця евакуація відбулася через пункт пропуску "Нові Яриловичі". Важливу роль в організації повернення українців відіграли міжнародна компанія з українським духом МХП та її засновник і СЕО Юрій Косюк. Дякую за підтримку, яка допомагає людям залишати окупацію та повертатися на підконтрольну Україні територію", – йдеться в повідомленні.

Омбудсмен розповів про дві історії евакуації. В одному випадку жінка тривалий час залишалася сама на окупованій території. Через стан здоров'я та обмежену рухливість вона не могла самостійно дістатися підконтрольної Україні території, тому для її повернення необхідно було організувати спеціальне перевезення, медичний супровід і безпечний маршрут. Лубінець наголосив, що в подібних ситуаціях важливо не розголошувати обставини евакуації, якщо це може створити додаткову небезпеку для людини.

Інша історія стосувалася подружжя, яке тривалий час не могло виїхати з тимчасово окупованої Луганщини через тяжкий стан здоров'я дружини. Її чоловік, людина старшого віку з інвалідністю та ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, також потребував лікування. Попри підготовку термінової евакуації до Києва, де на них чекала донька, жінка померла до початку виїзду, і на підконтрольну Україні територію вдалося повернути лише її чоловіка, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Автор

Редактор · Політичні новини
#тот #евакуація #люди
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