Україна найближчими днями отримає амуніцію для F-16 від Фінляндії – Зеленський

Україна найближчими днями отримає амуніцію для винищувачів F-16 у межах пакета підтримки протиповітряної оборони від Фінляндії, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних "шахедів"", – написав Зеленський у Телеграм.

За його словами, під час розмови він поінформував Стубба про чергові російські удари. Сторони також обговорили додаткові прибутки РФ від експорту нафтопродуктів, які, як зазначив Зеленський, можуть бути спрямовані на фінансування подальшої російської агресії.

"Готуємо зустрічі та координуємо кроки, які можуть бути корисними в наявних обставинах", – повідомив президент України.

Зеленський подякував Стуббу за підтримку та наголосив на важливості подальшої спільної роботи для захисту людей і обмеження спроможності Росії продовжувати війну.