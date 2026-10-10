Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Україна найближчими днями отримає амуніцію для F-16 від Фінляндії – Зеленський

1 хв читати
Додати як джерело
Україна найближчими днями отримає амуніцію для F-16 від Фінляндії – Зеленський
Фото: www.defensie.nl

Україна найближчими днями отримає амуніцію для винищувачів F-16 у межах пакета підтримки протиповітряної оборони від Фінляндії, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних "шахедів"", – написав Зеленський у Телеграм.

За його словами, під час розмови він поінформував Стубба про чергові російські удари. Сторони також обговорили додаткові прибутки РФ від експорту нафтопродуктів, які, як зазначив Зеленський, можуть бути спрямовані на фінансування подальшої російської агресії.

"Готуємо зустрічі та координуємо кроки, які можуть бути корисними в наявних обставинах", – повідомив президент України.

Зеленський подякував Стуббу за підтримку та наголосив на важливості подальшої спільної роботи для захисту людей і обмеження спроможності Росії продовжувати війну.

Автор

Редактор · Політичні новини
#підтримка #f16 #фінляндія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Кличко: Через пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршилося енергозабезпечення столиці, є перебої з водою

Пошкодження енергооб'єкта в Київській області призвело до погіршення енергозабезпечення столиці та перебоїв із водопостачанням, повідомив міський гол…

Читати
У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

Рух поїздів і роботу ескалаторів у Київському метрополітені тимчасово призупинено через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, повідомляє …

Читати
Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські удари п'ятьма керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі, внаслідок яких з…

Читати
Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на розмову президентів США і Росії, заявив, що послаблення санкцій проти Москви без тривалої домовле…

Читати