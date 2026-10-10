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У Львові з 12 жовтня запровадять два рівні сигналу повітряної тривоги – жовтий і червоний

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У Львові з 12 жовтня запровадять два рівні сигналу повітряної тривоги – жовтий і червоний

Диференційоване оповіщення залежно від типу повітряної загрози запровадять у Львові з 12 жовтня: жовтий рівень сигналізуватиме про загрозу ударних безпілотників, червоний – про ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу, повідомив міський голова Андрій Садовий у суботу.

"З 12 жовтня будемо інформувати мешканців про два рівні повітряної загрози: червоний та жовтий… Також зміниться оголошення відбою тривоги. Його озвучуватимуть жіночим голосом і більше не буде звуку сирени", – написав Садовий.

За його словами, жовтий рівень оголошуватимуть у разі загрози ударних безпілотників, а червоний – у разі ракетної, ракетно-дронової або масованої дронової загрози.

Автор

Редактор · Політичні новини
#тривоги #львів #сигнал #зміни #рівень
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