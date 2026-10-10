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КМДА: У київському метро відновили рух поїздів на всіх лініях зі збільшеними інтервалами

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КМДА: У київському метро відновили рух поїздів на всіх лініях зі збільшеними інтервалами

Рух поїздів на всіх трьох лініях Київського метрополітену відновлено, однак через перебої з електропостачанням інтервали між поїздами залишаються збільшеними, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За інформацією КМДА, на червоній та зеленій лініях час очікування поїздів становить орієнтовно 12-15 хвилин. На синій лінії рух здійснюється за диспетчерським регулюванням, інтервали перевищують 15 хвилин.

"Збільшення інтервалів між потягами пов'язано з перебоями електропостачання від зовнішніх живлячих центрів", – зазначається в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм.

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #метро #рух
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