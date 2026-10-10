КМДА: У київському метро відновили рух поїздів на всіх лініях зі збільшеними інтервалами

Рух поїздів на всіх трьох лініях Київського метрополітену відновлено, однак через перебої з електропостачанням інтервали між поїздами залишаються збільшеними, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

За інформацією КМДА, на червоній та зеленій лініях час очікування поїздів становить орієнтовно 12-15 хвилин. На синій лінії рух здійснюється за диспетчерським регулюванням, інтервали перевищують 15 хвилин.

"Збільшення інтервалів між потягами пов'язано з перебоями електропостачання від зовнішніх живлячих центрів", – зазначається в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм.