Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили оборони України повторно уразили ЛВДС "Самара" в РФ – Генштаб

1 хв читати
Додати як джерело
Сили оборони України повторно уразили ЛВДС "Самара" в РФ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в ніч на суботу повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області РФ, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Як повідомляє Генштаб, ЛВДС "Самара" є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить на станцію магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ. На підприємстві змішують нафту з різним вмістом сірки для формування експортного сорту Urals. Станція також задіяна в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

"У ніч на 10 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара" поблизу селища Просвет Самарської області рф. Ступінь завданих збитків уточнюється", – наголошується у відомстві.

Як повідомлялося, 7 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про результати ураження двох підприємств нафтогазової галузі на території РФ – ЛВДС "Самара" 2 жовтня та ГПЗ "Астраханский" 4 жовтня.

Автор

Редактор · Політичні новини
#атака #самара #оборона #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги

Рух поїздів і роботу ескалаторів у Київському метрополітені тимчасово призупинено через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів, повідомляє …

Читати
Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські удари п'ятьма керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі, внаслідок яких з…

Читати
Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на розмову президентів США і Росії, заявив, що послаблення санкцій проти Москви без тривалої домовле…

Читати