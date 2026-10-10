Сили оборони України повторно уразили ЛВДС "Самара" в РФ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в ніч на суботу повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області РФ, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Як повідомляє Генштаб, ЛВДС "Самара" є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить на станцію магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ. На підприємстві змішують нафту з різним вмістом сірки для формування експортного сорту Urals. Станція також задіяна в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

"У ніч на 10 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара" поблизу селища Просвет Самарської області рф. Ступінь завданих збитків уточнюється", – наголошується у відомстві.

Як повідомлялося, 7 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив про результати ураження двох підприємств нафтогазової галузі на території РФ – ЛВДС "Самара" 2 жовтня та ГПЗ "Астраханский" 4 жовтня.