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У чотирьох районах Києва тимчасово призупинили рух електротранспорту через відсутність напруги

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У чотирьох районах Києва тимчасово призупинили рух електротранспорту через відсутність напруги

Рух електротранспорту тимчасово призупинено в Голосіївському районі, а також у частинах Солом'янського, Шевченківського та Печерського районів Києва через відсутність напруги в енергосистемі, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково", – зазначили в повідомленні відомства.

Як повідомлялося, раніше в КМДА інформували, що рух поїздів і роботу ескалаторів у Київському метрополітені тимчасово призупинено через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів.

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #рух #транспорт
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