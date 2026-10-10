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На Миколаївщині внаслідок російського ракетного удару постраждали дві жінки, пошкоджено будівлі – ОВА

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Дві жінки віком 54 та 82 роки постраждали внаслідок російського ракетного удару по підприємству в Снігурівці Миколаївської області в суботу, обох госпіталізовано, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов у Телеграм.

За його словами, російські війська завдали удару по підприємству ракетами "Бандероль". Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

"Пошкоджено адміністративну будівлю, виробничий цех, багатоквартирний та приватний будинки, а також дев'ять цивільних автомобілів", – наголосив Решетілов.

Автор

Редактор · Політичні новини
#постраждалі #атака #миколаївська
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