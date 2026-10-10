Чотири жінки постраждали внаслідок удару по Харкову

Кількість постраждалих внаслідок удару по медзакладу в Слобідському районі Харкова збільшилася, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого удару по Слобідському району 42-річна жінка отримала поранення і була госпіталізована. Також постраждала 53-річна жінка. Медики надали допомогу на місці", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Трохи пізніше він повідомив про ще двох постраждалих.

"Також у Слобідському районі постраждали 32-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес та 63-річна жінка, яку медики госпіталізували", – написав Синєгубов.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського дрона по медзакладу в Слобідському районі Харкова спалахнула пожежа, постраждала одна людина.