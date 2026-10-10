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Уряд Японії уклав контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall

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Уряд Японії уклав контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall

Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів виробництва SkyFall, заявив міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі.

"Міністерство оборони Японії вже уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів української компанії SkyFall. Наразі ми працюємо над тим, щоб забезпечити їх постачання якомога швидше", – повідомив він.

SkyFall виробляє перехоплювачі P1-SUN у різних модифікаціях, зокрема з AI-модулем, а також версію зі збільшеною швидкістю польоту для знищення реактивних цілей. Нещодавно були оприлюднені кадри, на яких P1-SUN JetKiller перехоплюють російські високошвидкісні дрони "Герань-5".

Окремо під час пресконференції Коїдзумі відзначив український досвід розробки та швидкого вдосконалення оборонних технологій.

Зокрема, він звернув увагу на "швидкий цикл зворотного зв'язку", завдяки якому кожні два-три тижні з'являються дрони з новими характеристиками.

За словами Коїдзумі, Японії є багато чого навчитися в України як у розвитку оборонної промисловості, так і у зміцненні промислової бази. Він наголосив, що спроможності стримування та реагування необхідні Японії, а конкретні рішення для їх посилення надалі вивчатимуть.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#постачання #угода #дрони #японія #skyfall
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