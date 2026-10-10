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Україна й Естонія обговорили спільні оборонні проєкти та обмін досвідом у будівництві фортифікацій

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Україна та Естонія розглядають можливості розвитку спільних оборонних підприємств і проєктів, обміну даними та досвідом будівництва фортифікацій, зокрема підземних захисних споруд, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в Телеграм.

Під час зустрічі сторони також обговорили ситуацію на полі бою, актуальні потреби Сил оборони України та практичні напрями двостороннього партнерства.

"Обговорили ситуацію на полі бою, актуальні потреби Сил оборони та практичні напрями партнерства. Серед перспектив – розвиток спільних підприємств і проєктів, а також обмін даними, що можуть посилювати оборонні спроможності обох держав", – зазначається в повідомленні.

Окрему увагу приділили використанню українського досвіду сучасної війни. Естонській стороні представили перевірені підходи до будівництва фортифікацій, зокрема підземних захисних споруд.

Автор

Редактор · Політичні новини
#співпраця #розмова #естонія #оборона
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