Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Падіння уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок зафіксовано у Солом'янському районі Києва – мер

1 хв читати
Додати як джерело

Уламки безпілотного літального апарата, попередньо, впали на 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі Києва, екстрені служби прямують на місце події, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі падіння, попередньо, уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце", – написав він у Телеграм-каналі.

Згодом міський голова столиці проінформував, що через атаку також відомо про влучання у 8-поверхову офісну будівлю: "Також у Солом'янському районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю".

Автор

Редактор · Політичні новини
#київ #наслідки #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські удари п'ятьма керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі, внаслідок яких з…

Читати
Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на розмову президентів США і Росії, заявив, що послаблення санкцій проти Москви без тривалої домовле…

Читати
Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил не бачить завершення війни через відмову України від своїх суверенних територій

Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил не бачить завершення війни через відмову України від своїх суверенних територій

Американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, очолює Комітет Сенату США з питань збройних сил, заявив, що не бачить завершення війни в Україні ц…

Читати