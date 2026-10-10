Падіння уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок зафіксовано у Солом'янському районі Києва – мер

Уламки безпілотного літального апарата, попередньо, впали на 25-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі Києва, екстрені служби прямують на місце події, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Солом'янському районі падіння, попередньо, уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце", – написав він у Телеграм-каналі.

Згодом міський голова столиці проінформував, що через атаку також відомо про влучання у 8-поверхову офісну будівлю: "Також у Солом'янському районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю".