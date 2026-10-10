Зеленський: Удари по Запоріжжю, внаслідок яких загинули 12 людей, стали "подякою" РФ за зняття санкцій на експорт дизелю

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що російські удари п'ятьма керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі, внаслідок яких загинули 12 людей, зокрема троє дітей, є "подякою" РФ за попереднє зняття санкцій на експорт дизельного пального.

"Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю, скинувши п'ять КАБів на житлові будинки у Запоріжжі", – написав Зеленський у дописі у Facebook у суботу.

За його словами, внаслідок атаки ще 14 людей дістали поранень, двоє з них перебувають у важкому стані, лікарі борються за їхні життя. Також з'ясовується інформація про ще 12 людей, які могли перебувати на місці удару. Пошуково-рятувальні операції тривають, на місці працюють усі відповідні служби.

Зеленський повідомив, що вночі російських ударів зазнали 13 регіонів України. За його словами, зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

"Ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в Росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна", – наголосив президент.

Він зазначив, що для припинення війни Росія має відчувати власні втрати, і додав, що наразі цього вдається досягати завдяки українським далекобійним можливостям. "І наші відповіді на російські удари будуть", – заявив Зеленський.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання понад 500 тис. тонн дизельного палива на американський і світові ринки.

Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Документ OFAC тимчасово дозволяє операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного палива російського походження, зокрема імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.

Водночас президент України Володимир Зеленський інформував, що президент США Дональд Трамп розмовляв телефоном з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо дозволу на експорт російського дизельного пального саме в той час, коли українська делегація проводила переговори з представниками США.