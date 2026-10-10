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Кількість загиблих унаслідок ранкової атаки РФ на Запоріжжя зросла до 11 – ОВА

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Кількість загиблих унаслідок ранкової атаки РФ на Запоріжжя зросла до 11 – ОВА
Фото: ДСНС

Одинадцять мирних жителів, зокрема троє дітей, загинули внаслідок ранкової російської атаки на Запоріжжя, під завалами зруйнованих будинків продовжують шукати людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

"Наразі відомо про 11 загиблих мирних жителів. Серед них троє дітей. Під завалами зруйнованих будинків продовжують шукати людей. Рятувальні роботи тривають", – зазначається в дописі очільника Запорізької облдержадміністрації у суботу.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкової російської атаки на місто загинули восьмеро людей, зокрема троє дітей, ще 16 осіб постраждали, серед них також троє дітей.

День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, серед яких є діти, оголошено в Запоріжжі на неділю, 11 жовтня.

Автор

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #жертви #атака
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