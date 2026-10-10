ООН попереджає про загрозу гуманітарної кризи в Україні через російські удари напередодні зими

Посилення російських ударів по Україні загрожує гуманітарною кризою напередодні зими, оскільки атаки на міста та критичну інфраструктуру можуть залишити мільйони людей без електроенергії, опалення та води, заявив помічник генерального секретаря ООН з політичних питань і питань миробудівництва Халед Хіарі під час засідання Ради Безпеки ООН, зазначивши, що російські атаки досягли "нового жахливого рівня".

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), упродовж тижня внаслідок російських ударів в Україні загинули понад 100 мирних жителів, ще щонайменше 429 дістали поранень.

Хіарі зазначив, що удари по мостах, закладах освіти та енергетичній інфраструктурі спричиняють перебої з електропостачанням і водою, а тривалі повітряні тривоги посилюють психологічний тиск на цивільне населення. Він закликав негайно припинити атаки на енергетичні об'єкти та населені пункти.

"Усі атаки, спрямовані проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, де б вони не відбувалися, є порушенням міжнародного гуманітарного права і мають бути негайно припинені", – заявив представник ООН.

Під час засідання директорка Відділу реагування на кризи Управління ООН з координації гуманітарних питань Джемма Коннелл, виступаючи від імені заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Тома Флетчера, повідомила про план зимового реагування вартістю $358 млн. Він передбачає підтримку 2 млн найбільш уразливих людей шляхом забезпечення опаленням, житлом і продовольством.

"Жоден рівень підготовки не може замінити захист інфраструктури, від якої залежить цивільне населення", – наголосила Коннелл, закликавши забезпечити захист цивільних, безперешкодний гуманітарний доступ, безпечну евакуацію та безпеку гуманітарного персоналу.

Представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні заявив, що російські удари по цивільному населенню досягли безпрецедентного рівня жорстокості. За його словами, спостерігачі ООН підтвердили загибель 2 222 цивільних осіб і поранення понад 13 тис. людей в Україні у 2026 році. Він також згадав удари по Національній академії наук України та мостах, які забезпечують цивільним доступ до лікарень, продовольства й безпечних місць.

Голова Делегації Європейського Союзу при ООН Ставрос Ламбрінідіс попередив, що атаки на чорноморські порти загрожують глобальній продовольчій безпеці. За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), у вересні ціни на пшеницю зросли на 6,3%.

Хіарі також звернув увагу на випадки проникнення безпілотників поблизу Молдови та атаки на комерційні судна в Чорному морі. Окремо він повідомив, що в окупованих Олешках, за наявною інформацією, близько 2 тис. цивільних осіб, зокрема 35 дітей, залишаються заблокованими без їжі та медичних засобів. Для їхньої евакуації необхідне термінове локальне припинення вогню.