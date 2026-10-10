У Запоріжжі 11 жовтня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, серед яких є діти, оголошено в Запоріжжі на неділю, 11 жовтня, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін у суботу.

"Сьогодні вранці росіяни забрали життя людей. Серед них – діти. Вони мали жити. Обіймати рідних, будувати плани, радіти кожному дню. Діти мали рости, мріяти, пізнавати світ. Але росія жорстоко обірвала їхні життя", – написав Семікін у Телеграм-каналі.

Він висловив співчуття родинам загиблих, зазначивши, що немає слів, які могли б полегшити біль від втрати близьких.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкової російської атаки на місто загинули восьмеро людей, зокрема троє дітей, ще 16 осіб постраждали, серед них також троє дітей.