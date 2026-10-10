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У Запоріжжі 11 жовтня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

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У Запоріжжі 11 жовтня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки

День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки, серед яких є діти, оголошено в Запоріжжі на неділю, 11 жовтня, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін у суботу.

"Сьогодні вранці росіяни забрали життя людей. Серед них – діти. Вони мали жити. Обіймати рідних, будувати плани, радіти кожному дню. Діти мали рости, мріяти, пізнавати світ. Але росія жорстоко обірвала їхні життя", – написав Семікін у Телеграм-каналі.

Він висловив співчуття родинам загиблих, зазначивши, що немає слів, які могли б полегшити біль від втрати близьких.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ранкової російської атаки на місто загинули восьмеро людей, зокрема троє дітей, ще 16 осіб постраждали, серед них також троє дітей.

Автор

Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #атака #день_жалоби
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