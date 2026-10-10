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Сили оборони у вересні знищили понад 4,7 тис. повітряних цілей і знешкодили понад 48 тис. тактичних БпЛА

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Сили оборони у вересні знищили понад 4,7 тис. повітряних цілей і знешкодили понад 48 тис. тактичних БпЛА
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Протягом вересня 2026 року українські військові знищили понад 4,7 тис. повітряних цілей, а також знешкодили понад 48 тис. безпілотників тактичного рівня, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України в Телеграм-каналі в суботу.

Зокрема, за місяць знищено 24 крилаті ракети Х-101, вісім балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23", 12 крилатих ракет "Калібр", шість керованих авіаційних ракет Х-59/69, шість крилатих ракет "Іскандер-К" та вісім протикорабельних ракет "Циркон".

Крім того, знищено 86 ракет S8000 "Бандероль", 2722 ударні БпЛА типу Shahed-131/136, 1935 ударних БпЛА типу Shahed-238, 1009 розвідувальних безпілотників і 719 БпЛА "Ланцет".

"Протягом вересня 2026 року Силами оборони знищено понад 4700 повітряних цілей, крім того, знешкоджено понад 48000 БпЛА тактичного рівня", – йдеться в повідомленні пресслужби.

Також, за даними Повітряних сил, протягом серпня авіація відомства здійснила понад 1,6 тис. літаковильотів. Із них близько 1,3 тис. припадало на винищувальне авіаційне прикриття, ще понад 250 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Автор

Редактор · Політичні новини
#повітряні #оборона #цілі #ураження
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