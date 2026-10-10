До восьми зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів по Запоріжжю, ще 16 людей поранені

Унаслідок авіаударів по Запоріжжю загинули вже восьмеро людей, ще 16 дістали поранень, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у суботу.

Як наголосив Федоров, серед загиблих троє дітей, ще троє дітей дістали поранень. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, більшість інших – у стані середньої тяжкості.

"Кількість загиблих внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла до восьми людей. Серед них – троє дітей… Доля ще 12 людей залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи тривають", – зазначається в повідомленні, поширеному у Телеграм.