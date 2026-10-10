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До восьми зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів по Запоріжжю, ще 16 людей поранені

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До восьми зросла кількість загиблих унаслідок авіаударів по Запоріжжю, ще 16 людей поранені
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок авіаударів по Запоріжжю загинули вже восьмеро людей, ще 16 дістали поранень, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у суботу.

Як наголосив Федоров, серед загиблих троє дітей, ще троє дітей дістали поранень. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, більшість інших – у стані середньої тяжкості.

"Кількість загиблих внаслідок авіаударів по Запоріжжю зросла до восьми людей. Серед них – троє дітей… Доля ще 12 людей залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи тривають", – зазначається в повідомленні, поширеному у Телеграм.

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Редактор · Політичні новини
#запоріжжя #жертви #атака
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