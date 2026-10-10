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ППО України збила 117 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях

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ППО України збила 117 ворожих цілей, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 14 локаціях
Фото: Міноборони України

Сили оборони України у ніч на суботу знешкодили 117 ворожих безпілотника, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 14 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА типу Shahed (82 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 10 жовтня (з 18:00 09 жовтня) противник атакував 160 ударними БпЛА типу Shahed (110 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Автор

Редактор · Політичні новини
#ппо #цілі #ліквідація
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