Шестеро людей травмовані на Київщині за добу внаслідок російських атак, пошкоджено 28 об'єктів – ОВА

Протягом останньої доби на Київщині внаслідок російських атак травмовано шестеро людей, пошкоджено 28 об'єктів, зокрема 24 приватні домоволодіння, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко.

"Загалом за останню добу на Київщині травмовано 6 людей. Пошкоджено 28 об'єктів, з них 24 приватні домоволодіння", – наголошується в повідомленні очільника Київської обладміністрації ранком суботи в Телеграм-каналі.

Зокрема, у Бучанському районі внаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали троє людей, усіх госпіталізували до місцевої лікарні. Жінка 1937 року народження зазнала гострої реакції на стрес, ще двоє людей дістали уламкових поранень та опіків.

За інформацією Ткаченка, у Бучанському районі пошкоджено п'ять об'єктів: три приватні домоволодіння, складське приміщення та об'єкт інфраструктури.

У Фастівському районі пошкоджено вісім приватних домоволодінь, у Броварському – десять. В Обухівському районі пошкоджено чотири об'єкти, зокрема три приватні домоволодіння та об'єкт інфраструктури. У Вишгородському районі зазнав пошкоджень об'єкт інфраструктури.