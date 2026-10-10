Кількість загиблих унаслідок атаки РФ на Запоріжжя зросла до семи, постраждалих – до 10, серед загиблих троє дітей

Серед семи загиблих унаслідок російського удару по Запоріжжю троє дітей, ще 10 людей дістали поранень, зокрема одна дитина, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Михайло Семікін.

"Вже семеро загиблих унаслідок російської атаки. Серед них – троє дітей. Поранені 10 людей, зокрема одна дитина. Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі вранці суботи.

Як наголошує очільник ОВА, пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів тривають. Під завалами ще можуть перебувати люди, рятувальники продовжують пошуки.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та ще чотирьох поранених в результаті ворожої атаки на місто.