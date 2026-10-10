У Польщі знову вночі попереджали громадян про російську атаку по Україні

Урядовий центр безпеки Польщі цієї ночі вчергове попередив громадян у воєводствах на кордоні про російську повітряну атаку на Україну, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація відстежується. Авіація ВПС Польщі діє у повітряному просторі Республіки Польща. Очікуйте на подальшу інформацію", – йшлося у смс майже відразу після опівночі.

Наступна смс про завершення атаки по Україні та відсутність загроз для території Польщі надійшла вже о 7-й ранку.

Повітряні сили України у телеграм зранку у суботу вперше повідомили про загрозу реактивного шахеду для Винників та Львова, а конкретніше – "Порту Львова", а мер Львова Андрій Садовий пізніше уточнив, що шахед залетів у місто.