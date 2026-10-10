Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Польщі знову вночі попереджали громадян про російську атаку по Україні

1 хв читати
Додати як джерело
У Польщі знову вночі попереджали громадян про російську атаку по Україні
Фото: Unsplash

Урядовий центр безпеки Польщі цієї ночі вчергове попередив громадян у воєводствах на кордоні про російську повітряну атаку на Україну, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ситуація відстежується. Авіація ВПС Польщі діє у повітряному просторі Республіки Польща. Очікуйте на подальшу інформацію", – йшлося у смс майже відразу після опівночі.

Наступна смс про завершення атаки по Україні та відсутність загроз для території Польщі надійшла вже о 7-й ранку.

Повітряні сили України у телеграм зранку у суботу вперше повідомили про загрозу реактивного шахеду для Винників та Львова, а конкретніше – "Порту Львова", а мер Львова Андрій Садовий пізніше уточнив, що шахед залетів у місто.

Автор

Редактор · від економіки до політики
#польща #попередження #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Зеленський: будь-яке послаблення санкцій проти РФ без чіткої домовленості про деескалацію – це очевидна слабкість, яка грає на Росію

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на розмову президентів США і Росії, заявив, що послаблення санкцій проти Москви без тривалої домовле…

Читати
Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил не бачить завершення війни через відмову України від своїх суверенних територій

Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил не бачить завершення війни через відмову України від своїх суверенних територій

Американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, очолює Комітет Сенату США з питань збройних сил, заявив, що не бачить завершення війни в Україні ц…

Читати
У трьох районах Києва розгортають пункти незламності через складну ситуацію з енергозабезпеченням – КМДА

У трьох районах Києва розгортають пункти незламності через складну ситуацію з енергозабезпеченням – КМДА

У трьох районах Києва, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності. "Відповідне доручення отримали очільники…

Читати