Окупанти за добу втратили 1420 осіб та 536 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1420 окупантів, 4 танка, 50 артсистем, 6 бронемашин, 1591 БПЛА, а також 536 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.2026 склали особового складу – близько 1 550 910 (+1 420) осіб, танків – 12 406 (+4) од, бойових броньованих машин – 25 515 (+6) од, артилерійських систем – 51 000 (+50) од, РСЗВ – 2 201 (+2) од, засоби ППО – 1 699 (+6) од, літаків – 443 (+0) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 2 917 (+9) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 556 926 (+1 591) од, крилаті ракети – 5 126 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 160 946 (+534) од, спеціальна техніка – 4 812 (+2) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0369fXhPEpUbzRL7AQyJePWcwcjjNvcZvHa1GQSuo2B7pwYBNrcWmDwVcvvvp2Jfy9l