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Унаслідок атаки на Запоріжжя загинули четверо людей – ОВА

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Унаслідок атаки на Запоріжжя загинули четверо людей – ОВА
Фото: https://t.me/zoda_gov_ua

Унаслідок нічної атаки РФ на Запоріжжя загинули четверо людей, ще четверо поранені, під завалами може залишатися ще одна людина, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

"Під завалами, ймовірно, може залишатися ще одна людина. Рятувальники продовжують пошукові роботи", – написав він у телеграмі.

За його даними, трьох людей дістали легкі поранення, одну госпіталізували.

На оприлюднених фото видно пошкоджену багатоповерхівку та автомобілі, що горять.

Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68259

#запоріжжя #жертви #атака
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