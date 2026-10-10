РФ завдала понад 10 ударів по Дніпропетровщині, є пошкодження

Російські окупанти понад 10 разів атакували Дніпропетровську область, постраждали три людини, пошкоджений склад логістичної компанії, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.
"Понад 10 разів ворог атакував п'ять районів. Бив безпілотниками та артилерією", – написав віг у телеграм.
За словами Ганжі, в Дніпровському районі понівечений склад логістичної компанії. У Дніпрі пошкоджені авто комунального підприємства.
На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська та Покровська громади.
У Кривому Розі та Зеленодольській громаді росіяни цілили по інфраструктурі.
У Синельниківському районі били по Українській громаді. Сталася пожежа.
У П'ятихатській громаді Кам'янського району понівечена інфраструктура.