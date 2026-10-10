Шмигаль: електроенергія є, але через удари РФ її технічно неможливо передати між регіонами

"Укренерго" вимушено застосовує графіки відключень, тому що через російські удари по енергетичному обладнанню та високовольтних мережах передача електроенергії між регіонами України значно ускладнена, пояснив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання штабу.

"Електроенергія є, а передати її технічно неможливо. Тому Укренерго вимушено застосовує графіки відключень, а при повторних атаках – екстрені обмеження споживання", – написав він у телеграмі.

За словами Шмигаля, в частині Києва діють аварійні відключення, енергомережа столиці перебуває під щоденними атаками. Він доручив прискорити встановлення та підключення установок розподіленої генерації.

Пріоритетом уряд визначив резервне живлення об'єктів критичної інфраструктури, зокрема зв'язку та водопостачання, а також нарощення внутрішньої генерації. Шмигаль також доручив проаналізувати запаси резервного обладнання та визначити додаткові потреби енергокомпаній.

Цього року, повідомив Шмигаль, з енергетичних хабів підприємствам надано понад тисячу тонн обладнання, а через Фонд підтримки енергетики закуплено та доставлено устаткування на понад 63 млн євро. Очікуються поставки за раніше підписаними контрактами ще на понад 17 млн євро.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/13193