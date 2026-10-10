Іспанія та Греція не дадуть Україні ракети Patriot, термін дії яких майже сплив – ЗМІ

Греція та Іспанія відмовилися передати Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot попри те, що у частини з них уже закінчується термін придатності, повідомляє The Telegraph.

Як повідомляется, Україна зверталася до Афін із проханням передати близько 200 ракет PAC-2, які використовуються комплексами Patriot для перехоплення повітряних цілей. Однак грецька сторона не погодилася віддати ці запаси.

За даними грецького видання Kathimerini, частина ракет перебуває на озброєнні ВПС Греції вже близько 23 років. Це означає, що боєприпаси незабаром можуть досягти граничного терміну експлуатації.

Висока представниця ЄС із питань зовнішньої політики Кая Каллас порушила це питання під час переговорів в Ірландії минулого місяця, зазначивши: "Ми знаємо, що деякі країни мають ракети-перехоплювачі, термін придатності яких скоро спливе. Тож було б дуже добре, якби їх передали Україні".

Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/10/09/spain-greece-refuse-give-up-patriot-missiles-expire-ukraine/