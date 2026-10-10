Сибіга запропонував Колумбії співпрацю проти вербування Росією колумбійців на війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час перших телефонних переговорів з новим главою МЗС Колумбії Омаром Булою Ескобаром підтвердив готовність співпрацювати для протидії незаконному вербуванню Росією громадян Колумбії на війну проти України.

"Україна підтверджує готовність до співпраці з Республікою Колумбія задля протидії незаконному вербуванню Росією громадян Колумбії для участі у її загарбницькій війні проти України", – зазначив Сибіга.

Він поінформував колумбійського колегу про посилення російських атак на мирне населення, а також про удари по чорноморських портах і цивільних суднах, які загрожують свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці.

Сибіга подякував Колумбії за підтримку і висловив розрахунок на її подальший голос на захист суверенітету та міжнародного права. Сторони також обговорили розширення економічної співпраці та домовилися продовжувати контакти.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10671