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Росіяни на юнацькому олімпійському фестивалі 2027 року виступатимуть без прапора і гімну – Бідний

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Спортсмени з Росії та Білорусі, які пройдуть кваліфікацію на Європейський юнацький олімпійський зимовий фестиваль 2027 року в Брашові (Румунія), зможуть виступати лише під прапором Європейських олімпійських комітетів (ЄОК), без національних прапорів і гімнів, повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Нам вдалося відстояти принципову позицію щодо недопущення російської та білоруської державної символіки", – написав він у фейсбуці.

За словами міністра, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет ЄОК. Представників державної влади Росії та Білорусі також не запрошуватимуть на змагання.

Бідний назвав це результатом спільної роботи з європейськими партнерами, водночас наголосивши, що Україна продовжує наполягати на збереженні обмежень щодо участі представників держави-агресора в міжнародному спорті.

Він також звернув увагу, що міністр спорту РФ і голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов уже погрожує судовими позовами через заборону державної символіки.

"Під приводом захисту прав спортсменів Росія домагається повернення свого прапора, державної символіки та міжнародного визнання", – зазначив Бідний.

Міністр подякував єврокомісару з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Гленну Мікаллефу за послідовну підтримку України.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4583886358559318&id=100008139976794&mibextid=wwXIfr&rdid=tiAyowljLyX4FELC

#бідний #олімпіада #росіяни
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