Ексвіце-прем'єр Качка призначений представником України при ЄС – указ

(розширена, додано коментар Качки після 3 абз.)

Київ. 9 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії.

Указ №1034/2026 оприлюднений на сайті глави держави у п'ятницю.

Качка з липня 2025 року по липень 2026 року був віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України в уряді прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Коментуючи призначення, Качка назвав своїм першочерговим завданням забезпечення своєчасного надходження в Україну європейської фінансової допомоги, особливо оборонних коштів, а також інтеграцію української оборонної промисловості в європейський ринок.

"Після приїзду в Брюссель одразу зосереджуся на стабільній фінансовій підтримці України у 2026-2027 роках і макрофінансовій допомозі на подальші періоди", – написав він.

Наступним кроком, за словами нового посла, має стати завершення інтеграції українських ринків у європейський, зокрема оборонного, металургійного, аграрного та електроенергетичного, а також формування спільних логістичних ланцюгів.

Качка також зазначив, що разом з урядом і Верховною Радою Україна має відкрити решту переговорних кластерів і забезпечити позитивну оцінку Єврокомісією виконання умов першого кластера "Основи".

"Темп тут задає президент: рішення про відкриття кластерів потребують згоди всіх 27 держав-членів, і саме його діалог з лідерами ЄС часто стає вирішальним", – додав він.

Джерело: https://www.facebook.com/taras.kachka/posts/pfbid023Sd2hAq4uxa5pLnTPicnqKvD2tAzj8MGuytwR3zspw7FXhoL6sB7t6WzzwnHM1tJl?rdid=0K595Y160NyRf3vb