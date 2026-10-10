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МЗС України заявило про підтримку МКС після санкцій США

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Україна як держава-учасниця Римського статуту підтверджує свою підтримку Міжнародного кримінального суду, його незалежності та цілісності, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"Для України МКС є життєво важливою інституцією в наших зусиллях із притягнення до відповідальності за російські звірства та забезпечення справедливості для жертв і тих, хто пережив ці злочини", – йдеться в заяві МЗС.

У відомстві запевнили, що Україна й надалі співпрацюватиме з іншими державами-учасницями Римського статуту для забезпечення ефективної роботи суду.

Як повідомлялося, МКС назвав нові санкції США проти нього безпрецедентною спробою перешкодити здійсненню правосуддя.

Раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки вважають неприпустимим переслідування американських громадян, військовослужбовців і політичних лідерів цим судом, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Джерело: https://x.com/mfa_ukraine/status/2108602203070238992?s=46&t=rHp0vit1u-EWlXgd79y2KA

#підтримка #мкс #мзс
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