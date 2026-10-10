Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

МКС назвав санкції США спробою перешкодити правосуддю

2 хв читати
Додати як джерело

Міжнародний кримінальний суд (МКС) назвав санкції США проти нього безпрецедентниим кроком, що стане спробою перешкодити здійсненню правосуддя та завадити суду виконувати покладені на нього завдання.

"Сьогодні Сполучені Штати запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду як установи. Цей безпрецедентний крок став продовженням низки санкційних заходів проти тринадцятьох незалежних суддів і прокурорів, які служать справі правосуддя", йдеться в повідомленні.

За словами суду, санкції мають на меті порушити роботу суду та залякати тих, хто працює або співпрацює з ним. Зі свого боку, суд обіцяє не піддатися цьому тиску.

"Суд і надалі повною мірою виконуватиме свій мандат, незалежно й неупереджено, керуючись виключно законом і доказами, заради незліченної кількості жертв тяжких злочинів", – заявила президентка МКС Томоко Акане.

Водночас у суді наголосили, що інституція не може протистояти тиску США самотужки, і тепер його доля залежить також від держав, які його створили.

"Суд спільно з державами-учасницями доклав значних зусиль, щоб забезпечити безперервність і стійкість своєї діяльності. Суд закликає держави й надалі вдаватися до конкретних дій, зокрема забезпечувати його необхідними ресурсами для продовження роботи. Йдеться не лише про захист окремої установи, а й про збереження міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права", – йдеться у заяві суду.

Як повідомлялося, Сполучені Штати запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки вважають неприпустимим переслідування американських громадян, військовослужбовців і політичних лідерів цим судом, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Джерело: https://www.icc-cpi.int/news/icc-strongly-rejects-us-sanctions-against-institution

#санкції #засудження #мкс
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил не бачить завершення війни через відмову України від своїх суверенних територій

Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил не бачить завершення війни через відмову України від своїх суверенних територій

Американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, очолює Комітет Сенату США з питань збройних сил, заявив, що не бачить завершення війни в Україні ц…

Читати
У трьох районах Києва розгортають пункти незламності через складну ситуацію з енергозабезпеченням – КМДА

У трьох районах Києва розгортають пункти незламності через складну ситуацію з енергозабезпеченням – КМДА

У трьох районах Києва, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності. "Відповідне доручення отримали очільники…

Читати