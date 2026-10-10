МКС назвав санкції США спробою перешкодити правосуддю

Міжнародний кримінальний суд (МКС) назвав санкції США проти нього безпрецедентниим кроком, що стане спробою перешкодити здійсненню правосуддя та завадити суду виконувати покладені на нього завдання.

"Сьогодні Сполучені Штати запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду як установи. Цей безпрецедентний крок став продовженням низки санкційних заходів проти тринадцятьох незалежних суддів і прокурорів, які служать справі правосуддя", йдеться в повідомленні.

За словами суду, санкції мають на меті порушити роботу суду та залякати тих, хто працює або співпрацює з ним. Зі свого боку, суд обіцяє не піддатися цьому тиску.

"Суд і надалі повною мірою виконуватиме свій мандат, незалежно й неупереджено, керуючись виключно законом і доказами, заради незліченної кількості жертв тяжких злочинів", – заявила президентка МКС Томоко Акане.

Водночас у суді наголосили, що інституція не може протистояти тиску США самотужки, і тепер його доля залежить також від держав, які його створили.

"Суд спільно з державами-учасницями доклав значних зусиль, щоб забезпечити безперервність і стійкість своєї діяльності. Суд закликає держави й надалі вдаватися до конкретних дій, зокрема забезпечувати його необхідними ресурсами для продовження роботи. Йдеться не лише про захист окремої установи, а й про збереження міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права", – йдеться у заяві суду.

Як повідомлялося, Сполучені Штати запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС), оскільки вважають неприпустимим переслідування американських громадян, військовослужбовців і політичних лідерів цим судом, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Джерело: https://www.icc-cpi.int/news/icc-strongly-rejects-us-sanctions-against-institution