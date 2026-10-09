США призупиняють санкції проти російського дизпалива – Мінфін

(додані абзаци після 2-го)

Київ. 9 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

"Сьогодні за розпорядженням президента Трампа Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видає тимчасову генеральну ліцензію, що дозволяє постачання російського дизельного пального на світовий ринок", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Документ OFAC тимчасово дозволяє операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного палива російського походження, включаючи імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.

США 8 березня 2022 року після повномасштабної агресії РФ проти України 24 лютого запровадили заборону на імпорт до країни російської нафти та нафтопродуктів, включаючи дизельне паливо.

Джерело: https://x.com/USTreasury/status/2108630834169385310

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20261009_33