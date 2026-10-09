Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

США призупиняють санкції проти російського дизпалива – Мінфін

1 хв читати
Додати як джерело

(додані абзаци після 2-го)

Київ. 9 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

"Сьогодні за розпорядженням президента Трампа Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видає тимчасову генеральну ліцензію, що дозволяє постачання російського дизельного пального на світовий ринок", – йдеться в повідомленні в соцмережі Х.

Документ OFAC тимчасово дозволяє операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного палива російського походження, включаючи імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.

США 8 березня 2022 року після повномасштабної агресії РФ проти України 24 лютого запровадили заборону на імпорт до країни російської нафти та нафтопродуктів, включаючи дизельне паливо.

Джерело: https://x.com/USTreasury/status/2108630834169385310

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20261009_33

Автор

Редактор · від економіки до політики
#рф #санкції #зупинка #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил не бачить завершення війни через відмову України від своїх суверенних територій

Голова Комітету Сенату США з питань збройних сил не бачить завершення війни через відмову України від своїх суверенних територій

Американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, очолює Комітет Сенату США з питань збройних сил, заявив, що не бачить завершення війни в Україні ц…

Читати
У трьох районах Києва розгортають пункти незламності через складну ситуацію з енергозабезпеченням – КМДА

У трьох районах Києва розгортають пункти незламності через складну ситуацію з енергозабезпеченням – КМДА

У трьох районах Києва, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності. "Відповідне доручення отримали очільники…

Читати