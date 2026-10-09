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Сибіга: знизити ціни могло б лише енергетичне перемир'я, а не послаблення санкцій

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що послаблення санкцій проти Росії не наближає миру й не допомагає світовим ринкам, а знизити ціни могло б лише енергетичне перемир'я, до якого Україна готова вже зараз.

"Послаблення санкцій ані наближає мир, ані допомагає світовим ринкам. Єдине, що справді могло б знизити ціни, – це "енергетичне перемир'я", – написав він у соцмережі Х.

На думку Сибіги, Україна готова до (перемир'я – ІФ-У) вже зараз. За його словами, за умови достатнього тиску можна було б змусити й Москву погодитися на це.

"Натомість Путін бачить слабкість. А слабкі стратегії ніколи не дають вагомих результатів – так само, як політика умиротворення ніколи не приносить миру", – зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок.

Раніше президент США Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання понад 500 тис тонн дизельного палива на американський і світові ринки.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2108650723449720914?s=48&t=JHHzChDbvSf3JHpnTV6Hcg

#перемиря #ціни #сибіга
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