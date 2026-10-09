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Зеленський: саме у момент перемовин у Флориді США дає можливість Росії експортувати дизель

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Зараз українська команда проводить перемовини з американською стороною у Флориді, і саме в цей момент президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і дозволив Росії експортувати дизель, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, в цей момент президент США має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії. І має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю ввечері.

Далі буде.

Автор

Кореспондент · Офіс президента
#сша #зеленський #дизель
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