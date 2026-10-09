Зеленський: подарунки Путіну не спрацюють на мир, Росія "віддячить" за дизель терором

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення США дозволити постачання російського дизпалива на світовий ринок і заявив, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ, якщо Росія не руйнуватиме українську енергетику.

"Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія "віддячить" за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити", – сказав він.

За словами президента, удари по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових об'єктах є відповіддю на багаторічну кампанію терору РФ проти української енергетики. Україна пропонує США домовленість про дзеркальну деескалацію, і американська команда знає цю позицію.

"Україна не буде спалювати російську нафтопереробку, якщо Росія не буде руйнувати нашу енергетику... Вважаємо, що сили Сполучених Штатів достатньо, щоб досягти такого компромісу", – наголосив Зеленський.

Він також висловив розрахунок на "сильну, а не слабку" розмову США з Росією.